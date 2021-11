Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, inaugurata “Una panchina rossa in Ateneo”: simbolo della lotta alla violenza sulle donne

27 Novembre 2021 11:00

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, è stata inaugurata “Una panchina rossa in Ateneo”, simbolo contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 Novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” è stata inaugurata presso il complesso Torri della Cittadella Universitaria una panchina rossa quale simbolo e monito contro la violenza di genere in tutte le sue forme e contro ogni tipo di discriminazione.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università Mediterranea, ha lo scopo di trasmettere un segnale di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni collocando il simbolo della “non violenza contro le donne” proprio all’interno dell’Ateneo luogo primario di crescita formativa e culturale di studenti e studentesse. L’Università Mediterranea, nella consapevolezza di quanto sia necessario un quotidiano lavoro sul piano culturale e formativo, è impegnata su questo tema con diverse attività riportate e previste nel piano delle azioni positive (PAP) pubblicato sul sito di Ateneo