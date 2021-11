Unime consolida i risultati nella classifica THE del “World University Rankings by Subject” 2022

3 Novembre 2021 14:36

L’Università di Messina consolida nella prestigiosa classifica i risultati dello scorso anno

E’ stata pubblicata la classifica THE del “World University Rankings by Subject” 2022; l’Università di Messina consolida nella prestigiosa classifica i risultati dello scorso anno. E’ tra le migliori 400 università al mondo per Ingegneria e per Psicologia (fascia 301—400 ). L’Ateneo, inoltre, è rientrato tra le prime 500 università al mondo per le discipline legate alla medicina e alla salute (“Clinical and Health” fascia 401-500 al mondo ), scienze biologiche (“Life Sciences”, fascia 401-500 ) e scienze informatiche (“Computer Science”, fascia 401-500); UniMe si classifica, inoltre, tra le prime 800 su 3000 università valutate, per le scienze naturali (“Physical Sciences”) e per le scienze umanistiche (“Arts & Humanities”). “Questo risultato – ha dichiarato il Rettore, professor Salvatore Cuzzocrea – ci gratifica, ma come sempre ci spinge a lavorare giorno dopo giorno per conseguire nuovi e più proficui risultati. Dall’inizio del mio mandato abbiamo cercato di lavorare per riuscire a qualificare sia la ricerca che la didattica. Questa classifica premia il nostro impegno e quindi ringrazio tutta la comunità accademica per gli sforzi fatti, ampiamente ripagati”. La classifica disciplinare di Times Higher Education basa i suoi risultati su parametri legati alla produzione scientifica del corpo docente, qualità didattica, rapporti con le aziende e internazionalizzazione.