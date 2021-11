Roccella Jonica, arriva l’ok da ADM: presto operativo l’ufficio dogane nel comune

8 Novembre 2021 18:13

Roccella Jonica avrà il suo ufficio dogane: condivise linee di intervento tra il Sindaco Vittorio Zito e il Dirigente regionale Ufficio Affari Generali dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Rocco Carbone

A breve nel comune di Roccella Jonica sarà operativo un Ufficio delle Dogane. E’ questa la decisione assunta dalla Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) che, rispondendo alle esigenze connesse alla necessità di velocitazione delle procedure di smaltimento delle imbarcazioni poste sotto sequestro a seguito di operazioni di polizia e di salvataggio dei migranti che oggi sono presenti nelle banchine del Porto delle Grazie, ha assunto questa importantissima decisione.

Al fine di accelerare l’avvio della operatività dell’ufficio nei giorni scorsi si è tenuto un incontro nella cittadina jonica presieduto dal Sindaco Vittorio Zito, al quale ha partecipato una delegazione ADM della Direzione regionale Calabria guidata dal Dirigente dell’Ufficio Affari Generali Rocco Carbone ed al quale erano presenti il Vice Sindaco Francesco Scali e l’ing. Lorenzo Surace, Responsabile dell’Area Infrastrutture del Comune.

La possibilità di dare nell’immediato piena operatività all’ufficio deriva da un eccellente lavoro sinergico che ha coinvolto le istituzioni interessate. Il Comune di Roccella, infatti, metterà subito a disposizione dell’ADM una parte dei locali attualmente in uso all’Agenzia delle Entrate, nelle more di una sistemazione dell’Ufficio delle Dogane nel sedime portuale, naturale sede operativa per gli uffici dell’Agenzia.

L’incontro è, in particolare, risultato utile per avviare una strategia condivisa tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, che toccherà diversi punti, il primo dei quali è la liberazione delle banchine portuali dalle imbarcazioni utilizzate per trasportare i migranti, attraverso procedure sempre più snelle e meno onerose dal punto di vista dei costi pubblici legati alle attività di smaltimento delle imbarcazioni.

L’incontro è, poi, proseguito con un sopralluogo al Porto delle Grazie, dove le delegazioni hanno incontrato il Comandante della Guardia Costiera Tommaso D’Arpino per fare il punto tecnico sulle modalità di avvio delle attività che, come confermato dal Dirigente Carbone, porteranno allo smaltimento di ben 16 imbarcazioni che oggi occupano gli spazi portuali in mare e in banchina.

Particolarmente soddisfatto per l’attenzione prestata dall’ADM alle esigenze del territorio si è detto il Sindaco Zito, che ha pregato il Dirigente Carbone di significare al Direttore Generale Marcello Minenna la gratitudine del Comune e dell’intero territorio per l’apertura dell’Ufficio delle Dogane di Roccella che rappresenterà per i cittadini e le imprese un importantissimo arricchimento in termini di efficienza dei servizi, precondizione per lo sviluppo economico della Locride.