Tragico incidente in Calabria: scontro tra due mezzi pesanti sulla statale 280, un morto ed un ferito

26 Novembre 2021 10:44

Tragico incidente in Calabria: scontro tra due mezzi pesanti sulla statale 280, traffico rallentato in direzione Catanzaro

Lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ il traffico è rallentato – in direzione Catanzaro – lungo il tratto compreso nel territorio comunale di Tiriolo, a causa di uno scontro tra due mezzi pesanti, in corrispondenza del km 25,000. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di una persona ed un’altra ha perso la vita. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio