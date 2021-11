Tragedia in Calabria, arrestato il giovane che ieri sera ha investito e ucciso una 26enne

9 Novembre 2021 13:26

Calabria, la vittima stava camminando a bordo strada quando è stata investita

E’ stato rintracciato e arrestato alle prime luci dell’alba questa mattina, il giovane che ieri sera ha investito ed ucciso una donna di 26 anni. La vittima stava camminando a bordo strada assieme al marito ed alla sorella nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza). Il giovane è stato identificato dai Carabinieri grazie ad alcuni testimoni, ai frammenti del veicolo ed alle immagini della videosorveglianza. Dopo aver notato un furgone Iveco Daily, con danni compatibili ad un impatto, i carabinieri sono risaliti al giovane, che lo utilizza per conto di una ditta di servizi. Il ragazzo ha dichiarato di non essersi accorto dell’incidente. La Procura di Cosenza gli ha imposto gli arresti domiciliari in attesa di ulteriori indagini. La giovane donna è morta dopo i soccorsi presso l’ospedale del capoluogo bruzio.