Tornano gli appuntamenti di Plastic Free a Reggio Calabria: è la volta di Piazza del Bergamotto

25 Novembre 2021 09:46

Reggio, Domenica 28 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, i volontari di Plastic Free, Differenziamoci Differenziando e Visionary Calabria si incontreranno nei pressi del Palazzo della Regione

Domenica 28 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, i volontari di Plastic Free, Differenziamoci Differenziando e Visionary Calabria si incontreranno nei pressi del Palazzo della Regione. Il luogo che sarà oggetto dell’opera di pulizia e riqualificazione è Piazza del Bergamotto che, a poco più di un anno dalla sua inaugurazione, riversa in condizioni che richiedono un urgente intervento per riportare decoro e garantire una migliore vivibilità del quartiere. L’evento sarà aperto a grandi e piccini. Compilando il form sul sito dell’associazione Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/28-nov-reggio-calabria/ ) ci si iscrive ufficialmente all’iniziativa e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell’informativa anti-covid. Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dall’ AVR, che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.