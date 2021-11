Tirocini all’estero per gli studenti UniME e UniCT: l’opportunità di Erasmus Mobility Network

8 Novembre 2021 10:01

Il bando di mobilità per traineeship Erasmus Mobility Network offre a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università di Catania l’opportunità di svolgere un’esperienza di tirocinio in uno dei Paesi dell’UE della durata di 2 o 3 mesi, con possibilità di prolungamento. Al fine di attrarre il coinvolgimento nel progetto degli studenti che ancora non fossero a conoscenza del bando, e di agevolare le tempistiche per la candidatura degli studenti già interessati alla partecipazione, Erasmus Mobility Network prorogherà scadenza dello stesso (attualmente prevista per il 9 novembre) a venerdì 19 novembre. Allo stesso scopo, Education in Progress, organizzerà un evento online giorno 11 novembre dalle ore 18 alle ore 19, indirizzato a tutti gli studenti che volessero acquisire informazioni più specifiche su ogni aspetto del bando, fornendo altresì suggerimenti di carattere pratico su come approcciarsi – in modo semplice ed efficace – all’iter procedurale del progetto, dalle fasi di candidatura alla partenza.

Il form del bando, i documenti e le procedure sono disponibili al seguente link https://hei.erasmusmobilitynetwork.eu/bandi/studenti.html#.

Che cos’è Erasmus Mobility Network

EMN è un consorzio costituito dall’associazione Education in Progress (ente capofila), dall’Università degli Studi di Messina, l’Università di Catania e dall’Accademia di Design e Arti Visive Abadir che ha come obiettivo quello di supportare la mobilità e l’esperienza lavorativa all’estero degli studenti degli enti consorziati attraverso la distribuzione di borse provenienti dal programma Erasmus+.