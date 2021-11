Tiro con l’arco, gli arcieri del Club lido di Catanzaro fanno incetta di medaglie al 3° Indoor di Lizzanello e Merine

10 Novembre 2021 16:20

Trasferta con successi per gli Arcieri Club Lido di Catanzaro in terra pugliese: tanta soddisfazione per aver raccolto ben 10 medaglie

Nella fine settimana appena trascorso si è svolto nel bocciodromo comunale di Merine (LE) con il patrocinio del comune di Lizzanello il 3° Indoor città di Lizzanello e Merine, valevole per le qualifiche ai campionati italiani indoor di classe e divisione del 2022 che si svolgeranno a Rimini.

Gli arcieri della società del Presidente Messina, Club lido di Catanzaro, sono stati invitati da Romeo Liaci, organizzatore dell’evento con la sua società sportiva Evò Archery team, a una trasferta fuori regione, invito accettato con gran soddisfazione da parte di tutto lo staff catanzarese.

La sorpresa avuta dalla società Club Lido è stata tanta, nel vedere nella locandina della manifestazione segnalata la presenza di Poerio Piterà Francesco come partecipante all’evento nelle vesti di campione italiano e medaglia d’oro Europea.

La squadra del presiedete Messina si porta a casa 10 medaglie: Oro per Francesco Poerio Piterà nel ricurvo juniores, Oro per Valentino Elena nel compound juniores, Oro me Chiricò Rosanna nel Compound Seniores, oro per Caroleo Roberta nel ricurvo junior. L’argento va a Poerio Piterà Anastasia nel compound junior a Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo e a Mattia Guzzetto nel ricurvo junior, mentre conquistano il bronzo Caroleo Alessandro nel ricurvo juniores e Chiarella Vittoria veneta nel compound. Due primi posti per le squadre olimpica juniores con Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro e Mattia Guzzetto e compound Junior con Valentino Elena, Poerio Piterà Anastasia e Chiarella Vittoria.

Le soddisfazioni sono tante in casa club lido, infatti, per come affermato dal mister Poerio Piterà Edoardo, il team si sente ripagato di tutti i chilometri fatti, inoltre la nostra presenza in terra pugliese per noi è segno di gratitudine nei confronti della società che ci ha onorato dell’invito, di tutto il team Evò Archery e soprattutto di Romeo Liaci che ci ha voluti fortemente alla loro gara.

I chilometri percorsi sono tanti, ma vedere i nostri ragazzi salire sul podio per godersi quel minuto in cui si mettono la medaglia al collo, si traduce nel veder materializzato sul campo il lavoro che quotidianamente facciamo in società.

Il minuto di podio, per chi di sport se ne intende porta dietro sacrifici, lavoro e dedizione che solo i grandi campioni e i veri sportivi apprezzano, dando a quel minuto il significato di tutto un lungo periodo di allenamento svolto.

Vogliamo ringraziare l’organizzazione tutta, che ci ha fatto sentire come a casa, in un ambiente confortevole e soprattutto un ambiente di amici sportivi.

La locandina dell’evento per noi è stata una grande soddisfazione e soprattutto un giusto riconoscimento ad un ragazzo, ad un atleta ad uno sportivo Francesco Poerio Piterà che con impegno e duro lavoro ha ottenuto ottimi risultati. Questo, conclude il mister, è un riconoscimento avuto fuori dal nostro territorio, dopo quello del sindaco Alessandro Porco di Aprigliano che ci fa capire quanto le alcune istituzioni e società donno il giusto risalto a chi lavora con impegno e serietà.