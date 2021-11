Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido protagonista anche a Matera: il club calabrese conquista 6 medaglie d’Oro e 2 d’Argento [FOTO]

23 Novembre 2021 18:02

Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido conquista ben 8 medaglie a Matera

Nella Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale ex V Circolo Via Salvatore e Michele Frangione di Matera, ben organizzata dalla locale società sportiva Arcieri dei Sassi, si è svolta nelle giornate del 20 e 21 novembre scorso la gara interregionale di tiro con l’arco, valevole per le qualifiche ai campionati italiani indoor 2022 che si disputeranno alla fiera di Rimini. Gli Arcieri Club Lido, la società del quartiere lido di Catanzaro, con il supporto tecnico logistico di Caroleo Domenico e del Mister Poerio Piterà Edoardo partecipa all’evento federale con 8 atleti, i quali, a fine competizione conquistano tutti un minuto di podio con 6 Ori e 2 Argenti individuali.

La competizione vede impegnato buona parte del settore giovanile, il quale, schierato nelle diverse divisioni e classi gara conquista tanti podi individuali, tutti con l’oro, seguiti dall’argento compound senior femminile di Chiricò Rosanna e l’argento nell’arco nudo ad opera del mister Poerio Piterà Edoardo. Oro individuale per Caroleo Alessandro e Caroleo Roberta nelle divisioni olimpico classe juniores, oro per Poerio Piterà Francesco con 60 spot gialli su 60 per un totale di 579 punti nell’olimpico allievi, oro per Poerio Piterà Anastasia nell’olimpico ragazze e doppio oro nelle divisione compound per Valentino Elena classe juniores e Chiarella Vittoria Veneta nella classe allieve.

Soddisfatto il mister Poerio Piterà per l’ottima prestazione dei ragazzi, ma soprattutto si dice “confortato dei risultati raggiunti da parte degli allievi nonostante a Catanzaro eletta “Città dello Sport 2023” non si riesca in nessun modo ad avere una palestra per poter effettuare gli allenamenti da parte degli atleti. La difficoltà ad avere una struttura ormai da due anni, ci costringe ad allenamenti di fortuna, a distanze ridotte e con tempi sempre più ristretti per poter al meglio affrontare la stagione indoor con continuità e soprattutto qualità sportiva. Questi risultati, senza ombra di dubbio soddisfacenti, sono frutto di lavoro e volontà da parte delle famiglie e dei ragazzi stessi, che si privano di ore di svago ma soprattutto devono adeguarsi a ritmi non consoni con una sana attività sportiva per come dovrebbe essere in un capoluogo di regione che è stata eletta “Città Dello Sport”. Siamo orgogliosi della accoglienza ce ci riserva la vicina Basilicata, così come la Puglia dove ormai calchiamo i campi gara nelle diverse specialità. Soprattutto vogliamo ringraziare per l’ottima location scelta gli arcieri dei Sassi, nonchè la presenza costante nelle manifestazioni da parte del presidente regionale lucano Nicola Taddei, il quale ci accoglie sempre con piacere e cordialità sportiva”.

Il programma gare per la fine della stagione sarà intenso, programmato su appuntamenti sportivi ben definiti da parte del settore tecnico del Club Lido, con un calendario già in parte stilato ad hoc al fine di poter aspirare a qualche qualifica a livello Italiano per i prossimi campionati di Rimini.