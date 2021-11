Tilde Minasi, le prime parole da Assessore Regionale: “orgogliosa di rappresentare Reggio con Giusi Princi, faremo un ottimo lavoro insieme” – VIDEO INTERVISTA

9 Novembre 2021 18:06

Tilde Minasi, neo Assessore Regionale alle Politiche Sociali, esprime tutta la soddisfazione per un incarico così importante: “orgogliosa di rappresentare la Lega e la mia città nella Giunta regionale, felice di occuparmi di un tema a me così caro”

Tilde Minasi è il nuovo Assessore Regionale alle Politiche Sociali: fresca della nomina ricevuta ieri sera dal Governatore Roberto Occhiuto, l’esponente politico reggino è l’unico esponente della Lega nella nuova Giunta Regionale, su indicazione del leader della Lega Matteo Salvini che l’ha scelta in piena fiducia dopo una lunga militanza e un impegno indiscusso all’interno del partito. Non sono mancate le frizioni, in passato, su determinate scelte politiche ma proprio per la sua sincerità e schiettezza, Salvini le ha sempre riconosciuto grande onestà, trasparenza e competenza. E dopo alcune scelte controverse, che si sono rivelate fallimentari, con rappresentanti calati dall’alto, stavolta il leader della Lega è andato a pescare nelle viscere del territorio chi avrebbe dovuto rappresentare il suo partito a livello istituzionale. Finalmente, una scelta di merito. Tilde Minasi, infatti, è reggina doc, ha una lunga e indiscutibile carriera professionale e politica a Reggio Calabria dove negli anni del “modello Reggio” di Scopelliti si è affermata in modo brillante proprio come Assessore alle Politiche Sociali, con una miriade di iniziative utili a valorizzare la vita e il benessere dei soggetti fragili, dai disabili agli anziani. “Qui sarà un po’ diverso – spiega Tilde Minasi ai microfoni di StrettoWeb – perchè le politiche sociali sono operative a livello comunale, gestionali a livello regionale, ma per me la cosa più importante è occuparmi di ciò a cui tengo di più. Per questo sono felice di avere la delega alle politiche sociali, è un settore fondamentale a maggior ragione in questo momento in cui proprio i deboli sono ancor più colpiti dalle criticità provocate dalla pandemia“.

Tilde Minasi si dice “orgogliosa di rappresentare la Lega in Giunta perchè è un partito concreto, in cui c’è grande confronto“, e ringrazia Matteo Salvini per averla indicata e Roberto Occhiuto per averla nominata. Il neo assessore regionale annuncia anche l’imminente visita del vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli a Reggio Calabria per l’Aeroporto: “mi ha chiamato oggi e mi ha annunciato la sua visita su un altro tema che mi preme molto perchè l’Aeroporto deve ripartire, è impensabile che una città metropolitana non abbia un suo aeroporto che funzioni come dovrebbe“.

Infine, Tilde Minasi è contenta anche di rappresentare Reggio Calabria in Giunta che vede per la prima volta nella storia due reggine: “sono convinta che con Giusi Princi faremo un ottimo lavoro insieme, abbiamo già collaborato quando io ero Assessore comunale e lei Dirigente Scolastico. La Preside è una donna con cui ho condiviso molti progetti, è una persona operativa e concreta, possiamo fare bene insieme“.