Terrorismo: Migliore (Iv), ‘non sottovalutare minacce a Di Maio’

13 Novembre 2021 20:35

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Le gravissime minacce ricevute dal ministro Di Maio sono un atto gravissimo che non va sottovalutato’. Lo afferma il deputato di Italia viva Gennaro Migliore, presidente della Assemblea parlamentare del Mediterraneo ‘Deve essere chiaro a tutti -aggiunge- che queste minacce sono indirizzate alla persona, al ruolo che ricopre e all’intero Paese. L’Italia è un punto fermo nella lotta al terrorismo jihadista e, insieme alla solidarietà personale, va tutto l’impegno delle forze politiche per costruire un clima di unità contro le minacce più aberranti”.

“Siamo determinati -conclude Migliore- nel perseguire la linea tracciata fin qui. Non ci lasceremo intimidire e continueremo a lottare senza sosta per affermare i principi democratici e di libertà che il nostro paese rappresenta”.