Terribile incidente stradale sull’A2 a Palmi: scontro tra due mezzi pesanti, un ferito trasportato in codice rosso al Gom di Reggio Calabria

15 Novembre 2021 09:47

Grave incidente questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Palmi: scontro violentissimi tra due mezzi pesanti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 6 sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, nella carreggiata Sud all’altezza dello svincolo di Palmi. L’incidente è stato provocato da un mezzo pesante che, probabilmente a causa di un’avaria, è rimasto bloccato a cavallo tra la corsia d’emergenza e quella di marcia ordinaria, non riuscendo a raggiungere la piazzola di sosta. Un altro Tir che sopraggiungeva di seguito non è riuscito ad evitarlo e si è scontrato in modo violentissimo: il conducente ha avuto la peggio ed è rimasto gravemente ferito. Soccorso dagli agenti della Polizia Stradale di Palmi e dai i Vigili del Fuoco, è stato poi soccorso sul posto dagli operatori del 118 che si sono resi conto della gravità della situazione e l’hanno trasportato d’urgenza al GOM di Reggio Calabria in codice rosso. Il malcapitato si trova in prognosi riservata.