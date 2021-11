Terremoto a Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà: “nessun danno a cose o persone, solo grande spavento”

7 Novembre 2021 12:44

Scossa di terremoto nella mattinata a Reggio Calabri: nessun danno a cose o persone, solo un forte spavento. La conferma del sindaco Falcomatà

Una mattinata piuttosto movimentata quella vissuta dai reggini quest’oggi. Verso le ore 10:52 il terremoto a scosso la tranquilla mattinata domenicale. La scossa si è verificata a 8 km di profondità con epicentro nello Stretto di Messina, appena a largo del porto di Reggio Calabria: la magnitudo è stata di 2.9. Tanta paura fra la popolazione che avvertito distintamente, per qualche secondo, l’effetto del terremoto. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. La conferma arriva anche dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che attraverso il proprio account Twitter rende noto: “scossa di terremoto poco fa a ReggioCalabria magnitudo 2.9 avvertita dalla popolazione. Epicentro a 8km di profondità. Non si registrano danni a cose o persone, solo un grande spavento. Qui le raccomandazioni della protezione civile in caso di scosse: http://reggiocal.it/on line/Home/AreeTematiche/ProtezioneCivile/articolo104673.html“.