Tennistavolo, Top Spin Messina-Castel Goffredo rinviata all’1 dicembre

9 Novembre 2021 10:39

Le date dei prossimi impegni nel campionato di Serie A1 di Tennistavolo da parte della Top Spin Messina Fontalba

Il recupero della terza giornata del campionato di Serie A1 tra TT Reggio Emilia Ferval e Top Spin Messina Fontalba, a seguito degli accordi intercorsi tra le due società, ratificati dalla FITeT, si giocherà sabato 20 novembre con inizio alle ore 17. Il match, inizialmente in programma il 6 novembre, è slittato per i concomitanti impegni in Champions League.

La Top Spin Messina Fontalba comunica inoltre che la gara valevole per la quarta giornata contro il Tennistavolo Castel Goffredo, fissata per il 12 novembre, verrà invece disputata mercoledì 1 dicembre a Messina, nella palestra di Villa Dante, alle ore 17. Il rinvio si è reso necessario a causa dell’appuntamento con i Campionati Europei Under 21 ai quali parteciperà anche il nostro Matteo Mutti. Venerdì 3 dicembre, alle 17, sempre in casa, come da calendario, la squadra allenata da Wang Hong Liang riceverà la visita del GG Teamwear-Sant’Espedito Napoli nel quadro del quinto turno del campionato di Serie A1.

Le prossime gare della Top Spin Messina Fontalba nel campionato di Serie A1: