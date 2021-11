Tennis: Atp Finals, Medvedev supera Hurkacz in tre set

14 Novembre 2021 16:14

Torino, 14 nov. (Adnkronos) – Il russo Daniil Medvedev ha vinto la prima gara del gruppo rosso delle Atp Finals di Torino. Il numero 2 del mondo si è imposto in tre set contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 7, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Questa sera scenderanno in campo Matteo Berrettini e il tedesco Alexander Zverev per la seconda sfida del raggruppamento.