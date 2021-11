Ponte sullo Stretto, Tajani: “continueremo la battaglia, la nostra idea era quella di utilizzare i fondi del Pnrr”

14 Novembre 2021 18:26

Tajani: “la nostra idea era quella di utilizzare i fondi del Pnrr per fare il ponte sullo Stretto e portare così l’alta velocità in Sicilia”

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è intervenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese, per partecipare alla convention del partito “La nostra Forza”. Durante la kermesse, Tajani ha detto: “la nostra idea era quella di utilizzare i fondi del Pnrr per fare il ponte sullo Stretto e portare così l’alta velocità in Sicilia portando aiuti concreti al settore del turismo, che in questa meravigliosa terra merita di avere molte più presenze di quante non ne abbia avute fino ad oggi. Immaginate cosa potrebbe essere la Sicilia se avesse l’alta velocità, se potesse esportare i suoi prodotti con tempi competitivi che offrono le infrastrutture più moderne. Per questo ci continueremo a battere per il Ponte sullo Stretto senza dimenticare, però, la battaglia per le infrastrutture digitali. Penso soprattutto ai giovani delle aree interne che devono fuggire perché i loro paesi non sono interconnessi”, conclude il forzista.