Superbonus: Foti (Fdi), ‘M5S incompetenti e supponenti’

13 Novembre 2021 20:43

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Che tra i 5Stelle molti vivano nel letargo non solo politico è cosa nota, ma c’è chi, come tal Vincenzo Gubitosa, che si mostra un emergente di insuccesso. Se infatti fosse stato vigile e attento si sarebbe accorto che da mesi, sia rispetto alle problematiche da subito emerse circa la difficile applicazione del superbonus, sia a fronte di altre che investivano più in generale le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, Fratelli d’Italia è stata, con i suoi parlamentari, in prima fila per eliminarle. Ma tant’è: essendo all’evidenza incompetenti i 5Stelle altro non sanno fare che mostrarsi supponenti, al solo scopo di confondere le acque”. Lo afferma Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fdi alla Camera.

“Nei fatti -aggiunge- sono l’unica formazione politica che è stata sempre al Governo dal 2018 e, come tale, porta tutte le responsabilità che ne derivano. A partire da quelle che impediscono un’applicazione senza ostacoli del 110% e del bonus ristrutturazioni, per finire con la gestione disastrosa e foriera di truffe del reddito di cittadinanza”.