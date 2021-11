30 Novembre 2021 15:15

Suicidi tra le Forze dell’Ordine, il grido di allarme si fa sempre più forte: “le istituzioni politiche si assumano la responsabilità di idonee modifiche legislative in direzione di maggiori garanzie a tutela di chi si trova in stato di difficoltà”

L’U.S.I.P., unico sindacato della Polizia di Stato di riferimento della Confederazione UIL, da anni “denuncia l’emergenza suicidi in seno alle Forze dell’Ordine; il Tavolo Permanente presso il Dipartimento di P.S. per i disagi degli operatori della Polizia di Stato è stato di certo un segno di attenzione al problema, ma alla luce anche degli ultimi due suicidi avvenuti nel giro di pochi giorni, bisogna certamente fare qualcosa in più. I suicidi di due appartenenti della Polizia di Stato, accaduti nel giro di poche ore in Piemonte e in Campania, sono l’ennesima conferma della necessità di un intervento più risoluto rispetto al problema- dichiara il Segretario Generale Nazionale U.S.I.P. Vittorio Costantini- il Tavolo Permanente istituito presso il Dipartimento di P.S. è stato un primo segnale d’attenzione alla grave questione, ora però necessita che le istituzioni politiche si assumano la responsabilità di idonee modifiche legislative in direzione di maggiori garanzie a tutela di chi si trova in stato di difficoltà. L’U.S.I.P. recentemente ha lanciato il grido di allarme dei suicidi tra le Forze dell’Ordine durante un convegno sulla Sicurezza Partecipata tenutosi a Messina, alla presenza di numerosi esponenti politici di livello nazionale e regionale -continua il Segretario Costantini- e lo ha fatto con la determinazione di chi è convinto che non c’è più tempo da perdere, non si può più continuare ad assistere a tragedie del genere, poichè ogni ritardo nell’affrontare compiutamente il problema, che non sia il solito specchietto per le allodole, rappresenterà una colpevole mancanza a danno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno bisogno d’essere aiutati concretamente, evitando in tal modo che l’inutile burocrazia sia causa di ulteriore pericoloso isolamento in seno all’Amministrazione”.