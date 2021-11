Striscia la Notizia, chi sono Sergio Friscia e Roberto Lipari? Nuova coppia di conduttori made in Sicilia!

3 Novembre 2021 18:15

Striscia la Notizia ha una nuova coppia di conduttori: da questa sera fino all’11 dicembre, dietro il bancone del tg satirico siederanno Sergio Friscia e Roberto Lipari

Cambio della guardia dietro al bancone di Striscia la Notizia. Dopo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, questa sera ci sarà l’esordio di una nuova coppia di conduttori provenienti da Palermo. Sulla scia del duo comico Ficarra e Picone, Striscia la Notizia ha scelto Sergio Friscia e Roberto Lipari che dal 3 novembre all’11 dicembre si occuperanno di lanciare le notizie del tg satirico di Canale 5 prima di lasciare il posto a Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha dato così il benvenuto alla nuova coppia di conduttori: “do il benvenuto alla nuova coppia, composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, alla quale faccio il nostro più grande in bocca al lupo. Ancora grazie a tutti e sempre W Striscia“.

Chi è Sergio Friscia? L’ex disc jockey, attore e voce di RDS

Sergio Friscia è nato a Palermo, il 27 aprile 1971. Nel 1986 ha iniziato a lavorare come disc jockey in alcune discoteche di Palermo e nel 1989 ha fatto l’animatore nei villaggi turistici. Qualche tempo dopo i primi contatti con il mondo radiofonico nel ruolo di conduttore di radio regionali. Dal 28 novembre 2016 è nel cast di “Tutti Pazzi per Rds”.

La svolta della sua carriera è arrivata nel 1997 quando è entrato a far parte del cast di “Macao” su Rai 2. Nel suo curriculum anche diversi ruoli da attore in fiction, film e spettacolo teatrali. Fra i più celebri “Il capo dei capi” e “Squadra antimafia Palermo oggi” di Canale 5, “Le ali” su Rai 1. Al cinema ha interpretato il professor Saro Li Causi nel film “Quell’estate felice”di Beppe Cino, e il brutto ceffo in “Oggi sposi” diretto da Luca Lucini. Nel 2013 ha lavorato a Striscia la Notizia imitando il personaggio di Beppe Grillo, mentre nel 2020 ha affiancato Ficarra alla conduzione sostituendo Picone positivo al Covid.

Chi è Roberto Lipari? Comico, autore e volto della tv

Roberto Lipari è nato a Palermo nel 1990. Ha iniziato la sua carriera nello spettacolo autore, inviato e opinionista per Rai 2, lavorando anche come atore per Made in Sud. Ha vinto “Eccezionale Veramente”, talent per comici in onda su La7 (che ha anche condotto nel 2017). Nel 2019 per lui si sono aperte le porte di Striscia la Notizia, nelle vesti di inviato. Anche lui, come Friscia, ritorna oggi come conduttore. Lipari è stato anche attore sul grande schermo: nel 2019 ha preso parte al film Classe Z, nel 2019 invece ha scritto e interpretato “Tuttapposto”, con Luca Zingaretti e lo stesso Sergio Friscia.