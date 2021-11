Strage negli Usa: suv piomba ad alta velocità su corteo natalizio, numerosi morti e feriti [FOTO e VIDEO]

22 Novembre 2021 09:54

Strage negli Usa: suv piomba ad alta velocità su corteo natalizio. Le forze dell’ordine arrestato un sospettato

Follia negli Stati Uniti dove un suv ha investito ad alta velocità la folla durante una parata apre le festività natalizie a Waukesha, in Wisconsin provocando almeno 5 morti e 40 feriti, tra cui 12 bambini. Un agente ha sparato alcuni colpi contro il veicolo ma senza centrarlo. Molte persone sono state investite dalla furia dell’uomo alla guida del veicolo, suscitando scene di panico, urla e fuggifuggi verso case e negozi per mettersi al sicuro. L’intera area è stata evacuata e isolata per alcune ore, poi l’allarme è definitivamente cessato. La polizia americana ha riferito di aver ritrovato il suv e arrestato “una sospettato”, l’uomo pare appartenesse al gruppo Black lives matter. La Casa Bianca “sta monitorando attentamente la situazione a Waukesha”. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.