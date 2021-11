6 Novembre 2021 15:41

Tragedia negli Stati Uniti: sono rimaste schiacciate contro il palcoscenico le otto persone morte nella prima giornata dell’evento musicale Astroworld Festival di Houston

Tragedia negli Stati Uniti dove otto persone sono morte dopo essere rimaste schiacciate contro il palcoscenico nella prima giornata dell’evento musicale Astroworld Festival di Houston, in Texas. Le vittime sono rimaste intrappolate tra la folla che premeva verso il palcoscenico. Circa 300 delle 5.000 persone presenti hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto, undici sono state ricoverate in ospedale in arresto cardiaco. In alto la FOTOGALLERY.