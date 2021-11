Statale 106, Fratelli d’Italia denuncia: “Governo chieda subito all’Unione Europea l’inserimento nel progetto europeo TEN-T o la Calabria perderà un’occasione storica”

19 Novembre 2021 17:58

Calabria: il commissario europeo Adina Valean ai trasporti ha risposto all’interrogazione presentata dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo per chiedere la messa in sicurezza della SS 106

Il commissario europeo Adina Valean ai trasporti ha risposto all’interrogazione presentata dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo per chiedere la messa in sicurezza della SS 106 e l’inserimento per intero di questa fondamentale arteria stradale per lo sviluppo della dorsale jonica italiana e dunque del Meridione nel progetto di rete transeuropea TEN-T che collegherà il continente europeo prevedendo a tal fine investimenti e modernizzazioni delle infrastrutture. La Commissione europea ha segnalato la sua disponibilità a considerare tale proposta nel caso in cui verrà presentata dal Governo italiano, evidenziando come ciò finora non sia però mai avvenuto e che i termini per farlo stiano scadendo, essendoci tempo fino al 14 dicembre 2021.

“Si tratta di una risposta inquietante poiché dimostra come il Governo, che si è riempito la bocca di mirabolanti annunci circa l’attenzione per il Sud, non soltanto non sta mostrando alcuna strategia concreta per lo sviluppo per questa parte di Italia ma neppure si sta preoccupando di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea”, ha reagito Sofo, al quale ha fatto eco il segretario calabrese del partito di Giorgia Meloni, il deputato Wanda Ferro, che ha definito “gravissimo che da Roma non sia stata ancora avanzata questa richiesta alla UE” e ha annunciato che “mi attiverò immediatamente con i colleghi di Fratelli d’Italia per chiedere al ministro Mara Carfagna di adempiere entro i termini indicati dal commissario Valean a questo dovere nei confronti del popolo calabrese e meridionale.”