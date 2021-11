Sport: Fiamme Gialle, a Predazzo primo convegno dei tecnici dei gruppi sportivi (2)

8 Novembre 2021 17:15

(Adnkronos) – E proprio sull’esperienza tecnico-gestionale di Parcesepe, coadiuvato da altri relatori quali il posturologo Cristian Bruno, il biomeccanico Gaspare Pavei e l’osteopata Stefano Serranò, oltre alla Dott.ssa Barbara Pellegrini del CeRiSM di Rovereto, si è incentrata tutta la prima parte del Convegno, che ha poi lasciato spazio, nel pomeriggio, ad una tavola rotonda durante la quale gli allenatori, partendo dagli argomenti proposti dai relatori, hanno avuto modo di discutere ed approfondire tematiche trasversali attraverso una riuscita contaminazione di esperienze derivanti dalle diverse discipline sportive praticate dalle Fiamme Gialle: atletica, sport invernali e del ghiaccio, scherma, nuoto, tuffi, judo, karate, tiro a segno, canoa, canottaggio e vela.

Non da ultimo, l’incontro è stato altresì l’occasione, anche attraverso dei semplici momenti conviviali a margine, per consolidare quello spirito di gruppo che, insieme alla programmazione strategica ed al continuo miglioramento della professionalità, è alla base dei successi della Guardia di Finanza in ambito sportivo.