Sport e Disabilità: Giusy Versace ospite a Pianezza e allo Sport Movies &Tv 2021 di Milano

11 Novembre 2021 12:06

Sport e Disabilità: Giusy Versace ospite venerdì 12 novembre a Pianezza (To) e sabato 13 allo Sport Movies &Tv 2021 di Milano

Quando si parla di sport e disabilità, la voce di Giusy Versace non può mancare. In questa settimana l’atleta paralimpica e deputato della Repubblica Italiana sarà impegnata venerdì 12 novembre nel comune di Pianezza (To) dove sarà protagonista di un doppio incontro pubblico (ore 17.30 per gli studenti e ore 21 per il pubblico) dal titolo ‘Sport, disabilità, donne nello sport’ organizzato dall’associazione ‘Insieme cambiamo Pianezza’ presso il cinema Lumière di via Fratelli Rosselli, 19.

Giusy si racconterà agli studenti e al pubblico, affrontando quelli che sono i ‘capitoli’ della sua vita: dal brutto incidente autostradale del 2005 nel quale perse entrambe le gambe, alla sua rinascita; dall’impegno nel mondo della solidarietà attraverso la sua onlus ‘Disabili No Limits’ grazie alla quale promuove la pratica sportiva tra persone con disabilità fornendo protesi e ausili sportivi ad oggi non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale, alle sue conquiste nel mondo dello sport, dello spettacolo e della tv; dal suo impegno in Parlamento dove ogni giorno lotta per affermare i diritti delle persone con disabilità ai traguardi ottenuti proprio dietro gli scranni di Montecitorio. E poi i suoi due libri ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ diventato bestseller Mondadori e ‘WonderGiusy’. Per prenotazioni contattare l’URP Comune Pianezza allo 011/9670211, oppure si può inviare un messaggio al numero 3332834252 oppure rivolgersi all’ edicola Palma di Pianezza. La mattinata di domani sarà invece dedicata alle scuole: Giusy incontrerà gli studenti di quinta dell’ I.P.S.I.A. Dalmazio Birago di Torino.

Sabato 13 novembre invece Giusy Versace sarà ospite della 39° edizione del Ficts Festival di Milano e il suo intervento è previsto alle ore 5 del pomeriggio, nell’ambito del 5^ Paralympic International Ficts Festival che si terrà presso la Fondazione Riccardo Catella di via Gaetano de Castillia, 28. Giusy, assieme al giornalista esperto di sport paralimpici Claudio Arrigoni, incontreranno i campioni Andrea Liverani e Arjola Trimi.