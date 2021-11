Soverato: movida sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri, due denunciati e numerosi controlli

8 Novembre 2021 13:48

Soverato: circolava in auto con 4 dosi di marijuana pronte da vendere. Denunciato dai Carabinieri di Satriano un 31enne biologo, già noto alle Forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti

Circolava in auto con 4 dosi di marijuana pronte da vendere. Denunciato dai Carabinieri di Satriano un 31enne biologo, già noto alle Forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, perché veniva fermato a bordo della sua auto in pieno centro a Soverato alle 3 di notte e trovato in possesso di circa 6 grammi di marijuana suddivisa in 4 dosi. Ne conseguiva una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire ulteriori 18 grammi della stessa droga, anch’essa divisa in dosi e una busta in plastica con numerosi semi di cannabis indica, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto veniva posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e il 31enne montepaonese veniva deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un fine settimana, questo appena trascorso, che ha visto i Carabinieri di Soverato intensificare i controlli su tutto il comprensorio dove la lente d’ingrandimento si è fermata sulla “movida” del basso ionio catanzarese. Nello specifico sono stati controllati 156 mezzi, 230 persone e 2 esercizi pubblici ispezionati al fine di verificare anche il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. Un 20enne controllato alla guida è risultato positivo alla verifica con etilometro. In particolare l’automobilista è stato accertato con un tasso alcolico al di sopra del limite fissato previsto dalla legge, pertanto è stato sanzionato perché guidava sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per neo-patentati, per cui è previsto il ritiro della patente per la successiva sospensione da 1 a 3 mesi a la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 672. A Badolato un 68enne, sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, a seguito di controllo dei Carabinieri non è stato trovato presso la propria abitazione e, quindi veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché violava le prescrizioni imposte dalla citata misura di prevenzione personale.