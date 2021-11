Sospeso magistrato senza Green Pass: rifiuta vaccino e tampone

27 Novembre 2021 15:02

Sospeso un magistrato della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia: rifiuta sia tampone e sia vaccino

Un magistrato della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia è stato sospeso dal lavoro e dallo stipendio non essendo vaccinato e non volendosi nemmeno sottoporre al tampone. La vicenda è diversa rispetto a quella del giudice Angelo Giorgianni, consigliere alla Corte d’appello di Messina, che il 9 ottobre scorso parlò a Roma dal palco dei No Green Pass a piazza del Popolo, e per questo sospeso dal Csm. Nessun provvedimento punitivo, ma semplice applicazione delle direttive ministeriali sui certificati verdi nella amministrazione pubblica. La sospensione del magistrato della Procura generale veneziana è fissata fino al 31 dicembre, giorno in cui è prevista la scadenza dell’obbligo di Green Pass per il personale delle pubbliche amministrazioni.