Pallacanestro Viola, Sos Tech è sponsor del club neroarancio anche per la stagione 2021-2022

5 Novembre 2021 15:49

Confermato l’accordo di sponsorship fra Pallacanestro Viola e Sos Tech: il centro di consulenza reggino per il mondo tech sarà sponros del club neroarancio anche per la stagione 2021-2022

Sos Tech è partner ufficiale della Pallacanestro Viola anche per la stagione sportiva 2021-2022. Sos Tech, che fa capo a M5D GRoup, è il centro per la consulenza su tariffe e bollette, sulla telefonia fissa e mobile e sulle migliori tariffe per il tuo smartphone con la possibilità di scegliere tra 20 diversi operatori.

Con Sos Tech la possibilità di scelta varia tra le migliori offerte di Telefonia Fissa, con le connettività in Fibra, Fibra Ottica e Misto Rame, o le linee Aeree FWA. I servizi offerti riguardano anche la consulenza e attivazione su Contratti Luce e Gas e Intrattenimento digitale, la consulenza e vendita per Smartphone e Tablet, la Vendita di Prodotti per la Domotica e lo Smart Home.

Da Sos Tech trovi le migliori Promo per la TV Satellitare e il Digitale Terrestre o le nuove Promo Combinate via Fibra, come Tim Vision e Sky FibraRisparmia sia nel Mercato libero che tutelato dell’energia. Se hai dubbi sulla tua bolletta e sul tuo piano tariffario non esitare a recarti nei punti vendita Sos Tech per una consulenza gratuita e senza impegno.

Da Sos Tech i tifosi della Viola potranno usufruire di promo dedicate come attivazione gratuita della Sim e sconto sugli smartphone rigenerati esibendo l’abbonamento, il ticket d’ingresso al PalaCalafiore o la tessera socio Trust presso i punti vendita di Via Mortara Ravagnese 60 (Nei pressi del MCDonald SS106) tel. 373/7213061 e da Sos Tech, Via Plebiscito 8 (Di Fronte alla Scuola Piria, Zona Duomo) tel. 0965/490398.