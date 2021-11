13 Novembre 2021 19:45

Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI): “sarebbe shock economico per il Sud, il tempo dei tentennamenti è finito. Ci aspettiamo una presa di posizione chiara da parte del governo”

“La Sicilia è una terra dalle enormi potenzialità, ancora in parte inespresse. Lo sviluppo della nostra Regione e la piena realizzazione della sua vocazione turistica sono in stretta relazione con lo sviluppo delle infrastrutture e dall’alta velocità: quella vera, quella che hanno i territori del Nord”. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo alla convention del partito azzurro “La nostra Forza”, organizzata dal coordinatore regionale siciliano Gianfranco Micciché, a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. “Il 40% delle risorse del Pnrr, legato alle riforme, sono un’opportunità che dobbiamo cogliere e non possiamo sprecare: i fondi europei arriveranno e saranno tanti, toccherà a noi spenderli presto, bene e in modo intelligente. In questo scenario la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina diventa essenziale. Il dibattito intorno a questa grande opera si è riacceso solo grazie alla crociata che Forza Italia ha fatto e sta continuando a fare in Parlamento Il Ponte sarebbe un acceleratore strategico alla realizzazione di tutte le altre infrastrutture complementari, e soprattutto rappresenterebbe un volano positivo per la transizione ecologica e per la riduzione delle emissioni. E in più si renderebbe protagonista di quello shock economico che il Mezzogiorno attende da troppo tempo: attrarrebbe lavoro, turismo, sviluppo e crescita. Il tempo dei tentennamenti è finito e ci aspettiamo, dunque, una presa di posizione chiara da parte del governo”, conclude Siracusano.