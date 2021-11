15 Novembre 2021 16:51

Un uomo di 61 anni è morto folgorato sotto la doccia nella sua abitazione a Siracusa. Il dramma in una abitazione della zona Case Milocca. A trovare l’uomo riverso per terra è stata la moglie, che ha dato l’allarme. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo da parte del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani.