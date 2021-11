Reggio Calabria, scomparso nuovamente dall’ospedale Simone Di Martino. La sorella: “ha bisogno di cure urgenti”

17 Novembre 2021 11:59

Denunciata nuovamente la scomparsa di Simone Di Martino, il ragazzo di Novara ritrovato e ricoverato all’ospedale di Reggio Calabria: la sorella lancia un appello sui social

Simone Di Martino è scomparso nuovamente. Il ragazzo di Casaleggio (Novara), era scomparso lo scorso 10 novembre lasciando telefono, soldi e documenti, per poi essere ritrovato a Reggio Calabria fra il 15 e il 16 novembre. Simone era arrivato in città con la sua Panda di colore verde scuro, dotata di una portiera più chiara delle altre, ed era stato portato subito in ospedale. Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 novembre, Di Martino è uscito dall’ospedale e si è allontanato nuovamente, facendo perdere le proprie tracce.

“È stato ritrovato questa notte a Reggio Calabria – scrive la sorella in un appello su Facebook – ed era stato ricoverato all’ospedale, ma questo pomeriggio è scappato. È senza soldi, senza documenti, la sua famiglia è lontano da lui, non sta per niente bene e ha bisogno di cure urgenti. Vi prego chiunque lo veda chiami il 112 e il 3394109739. Purtroppo non sappiamo se è con la macchina o è a piedi”.