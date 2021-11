Perché a Messina si dice “pigghiasti a strada d’acitu”? Attenzione alla strada che si intraprende!

30 Novembre 2021 18:03

Il significato del detto messinese “pigghiasti a strada d’acitu”: il proverbio che si riferisce a chi ‘inacidisce’ il proprio atteggiamento

Detti e proverbi sono una parte fondamentale della tradizione italiana. Ogni regione d’Italia ha i propri che differiscono anche localmente, in base a città e paesini che nascondono le proprie perle di saggezza, spesso con una forte influenza dialettale. Del resto, essendo il dialetto l’italiano popolare, è facilmente comprensibile come esso racchiuda messaggi e insegnamenti tramandati oralmente nel tempo. Spesso i proverbi hanno la funzione di educare attraverso i loro messaggi e le loro metafore, indirizzando sulla buona strada chi li sente pronunciare. E chi invece abbandona la retta via? C’è un proverbio anche per lui!

A Messina si usa dire “pigghiasti a strada d’acitu”, tradotto letteralmente in italiano “hai preso la strada dell’aceto”. Una frase che si sente rivolgere chi peggiora prende una cattiva strada e nel tempo peggiora il proprio comportamento come il vino che, guastandosi, perde le proprietà che lo rendono così buono scadendo nell’acidità dell’aceto.