Siderno, bruciati due mezzi comunali. Occhiuto annuncia: “la Regione darà al Comune due auto della Protezione Civile regionale”

15 Novembre 2021 15:36

Siderno, Occhiuto: “la Regione Calabria ha deciso di dare due automobili della Protezione Civile regionale in comodato d’uso gratuito al Comune reggino”

A pochi giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale di Siderno si sono verificati diversi atti intimidatori, nei confronti di alcuni esponenti del civico consesso e direttamente verso lo stesso Ente. “Sono rimasto molto colpito dall’attentato subito dall’amministrazione comunale di Siderno e dal sindaco Maria Teresa Fragomeni. Ho manifestato loro la mia solidarietà e li ho invitati ad andare avanti, maggioranza e opposizione, nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “La Regione ha deciso di dare due automobili della Protezione Civile regionale in comodato d’uso gratuito al Comune reggino. Un piccolo gesto, per manifestare in modo concreto la nostra vicinanza alla cittadina calabrese. La ‘ndrangheta ci fa schifo e va combattuta insieme, con determinazione e con fermezza”, conclude Occhiuto.

Siderno, è il terzo atto intimidatorio in pochi giorni: “bruciati due mezzi del Comune”