Intimidazioni della ‘ndrangheta a Siderno, il Sindaco di Gioia Tauro: “parteciperò a manifestazioni, attacchi che toccano tutti i calabresi”

17 Novembre 2021 13:05

“Gli attacchi ricevuti ad un’intera comunità e al suo sindaco sono inaccettabili”, ritiene il Sindaco Aldo Alessio

“Dopo solo due mesi la ‘ndrangheta, con vergognose azioni intimidatorie, cerca di fermare un’amministrazione democraticamente eletta nell’ultima tornata elettorale. Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale sincera solidarietà alla sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni ed a tutta la comunità sidernese. Gli attacchi ricevuti ad un’intera comunità e al suo sindaco sono inaccettabili e toccano tutti noi sindaci e cittadini calabresi. Per questo motivo pomeriggio parteciperò alle manifestazioni in segno di piena solidarietà. Siderno non deve tornare indietro”. E’ quanto scrive in una nota Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro, per esprimere vicinanza all’Amministrazione Comunale di Siderno dopo l’episodio intimidatorio dei giorni scorsi.