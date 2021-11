Paura a Siderno, in fiamme le auto di un consigliere comunale

4 Novembre 2021 22:20

Paura a Siderno, in fiamme le auto del consigliere comunale di minoranza Catalano. Il sindaco Fragomeni: “il vile atto intimidatorio, perpetrato ai suoi danni, non passerà in silenzio”

Paura a Siderno in serata per via dell’incendio delle auto di Domenico Catalano, neo eletto consigliere comunale di minoranza. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno indagando sulle cause del rogo. Immediata la netta condanna del gesto del sindaco, Mariateresa Fragomeni, la quale sul suo profilo facebook, scrive: “esprimo solidarietà e vicinanza al consigliere Catalano ed ai suoi familiari. Il vile atto intimidatorio, perpetrato ai suoi danni, non passerà in silenzio. Siderno tutta condanna gesti simili ed isolerà questi pochi vigliacchi. Sono certa che le forze dell’ordine faranno piena luce sul grave fatto accaduto. Mi sono subito attivata, presso gli organi competenti. Chi immagina di condizionare la vita civile, non avrà spazio, non gli daremo tregua. Siderno, unita, vincerà la battaglia per la libertà e la democrazia”.