“Siderno è viva”: cittadini ed istituzioni in piazza per la legalità. Il sindaco: “la città è viva, insieme possiamo andare lontano”

20 Novembre 2021 14:41

Intimidazioni a Siderno, sabato la città scende in piazza per dire no alla violenza: “abbiamo bisogno del contributo di tutti voi”

C’è indignazione a Siderno dopo i vari atti intimidatori delle ultime settimane. Il Movimento #inpiedipersiderno ha organizzato una mobilitazione per questa mattina che ha coinvolto istituzioni, cittadini, studenti per dire “no alla violenza” con un corteo partito da Piazza Portosalvo sino alla sede del Comune dove si sono svolti gli interventi. Gli organizzatori sottolineano: “l’attentato contro i mezzi del Comune è un attacco a tutti noi. È un attacco ad una comunità che si sta riprendendo i suoi spazi. I proiettili, le auto in fiamme, sono lettere di una grammatica e di un alfabeto che questa comunità non vuole imparare. Qualcuno ha pensato di disegnare Siderno di nero, ma stavolta ha sbagliato matita e colori. Noi, però, siamo di più e siamo dalla parte giusta”.

Il sindaco Maria Teresa Fragomeni, primo cittadino da poche settimane, sottolinea: “questa manifestazione significa due cose: Siderno è viva e difende la sua democrazia. Questi atti vili che abbiamo subito toccano tutti i cittadini”. “Abbiamo avuto la vicinanza – rimarca- da parte di tutte le Istituzioni, non siamo isolati. Avere le macchine sostituite dalla Regione è un segnale. Il prefetto che sollecita per gli impianti di videosorveglianza nella città è un fatto concreto. Tutti insieme possiamo andare lontano“, conclude.