Sicilia: partito il bando per portare internet veloce nelle Isole Minori

19 Novembre 2021 17:05

Sicilia, Raffa: “continua il nostro impegno per portare internet veloce nelle Isole Minori”

“Continua il nostro impegno per portare internet veloce nelle Isole Minori. Parte il bando per la gara d’appalto, trasmesso in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Servirà ad individuare gli operatori economici a cui affidare la progettazione, fornitura e posa in opera di cavi sottomarini a fibre ottiche”. Così la deputata siciliana del M5S Angela Raffa componente della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni. “Il termine di presentazione delle offerte sarà il 22 Dicembre e con l’anno nuovo procederemo ad avviare i lavori. Entro il 2026 tutte le isole minori saranno collegate con la fibra ottica. So bene, che a cominciare dai collegamenti marittimi e dalla sanità, i problemi delle isole minori devono in larga parte essere ancora affrontati. Dotare però anche queste realtà di una adeguata infrastruttura informatica è un importante requisito per supportarne la crescita economica. Basti pensare ai servizi collegati al turismo, allo smart working ed a tante realtà imprenditoriali che oramai sviluppano la loro attività solo nel web. Questo è un progetto ambizioso che abbiamo avviato già dei tempi del primo governo Conte. Nel 2020 con il Comitato Banda per la Ultra Larga (Cobul), presieduto dal Ministro Paola Pisano del Movimento 5 Stelle, avevamo stanziato i primi 60,5 milioni di euro per avviarlo. Poi a giugno 2021, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, abbiamo approvato il “Piano isole minori” ampliando gli interventi previsti. Oggi si compie un passo fondamentale per concretizzare il lavoro svolto e dare un gesto di attenzione e dignità alle nostre isole minori”, conclude la nota.