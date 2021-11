Sicilia, il report settimanale sui DATI Covid nelle scuole: in leggero aumento la percentuale di positivi, ma contagio resta contenuto

25 Novembre 2021 18:22

I dati che fanno riferimento alla settimana che va dall’8/11/2021 al 14/11/2021

Come è noto, al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane, il Ministero dell’Istruzione ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni e del personale scolastico da Covid-19. Si riporta una sintesi dei dati sui contagi, relativi alla settimana 8-14 novembre 2021, sulla base delle risposte al monitoraggio trasmesse dal 92% delle scuole della Sicilia. L’incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,17%, leggermente in aumento rispetto al dato della settimana precedente e stazionaria rispetto alla prima settimana di rilevazione.

Di seguito si riportano invece i dati dei contagi relativi al personale scolastico docente e ATA. Sia per il personale docente che per il personale ATA si riscontra una variazione dell’incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente, passata rispettivamente dallo 0,23% allo 0,31% per i docenti e dallo 0,11% allo 0,20% per il personale ATA. Come nei dati riportati sette giorni fa, la percentuale maggiore di contagi si verifica nella popolazione adulta, nonostante per docenti, dirigenti e personale scolastico sia obbligatorio il possesso del Green Pass. Un paradosso che testimonia, in ogni caso, come il Covid-19 non circoli all’interno degli istituti e in maniera molto minore tra i bambini e gli adolescenti.