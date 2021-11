Sicilia: controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie, un arrestato e circa 2.200 persone controllate

9 Novembre 2021 12:46

Un arrestato e circa 2.200 persone controllate dalla Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni della Sicilia

Un arrestato, 2.193 persone controllate, 67 treni presenziati, 26 veicoli ispezionati e 302 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività di controllo nella settimana dal 1 al 7 novembre scorso svolto dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. A Palermo, gli agenti Polfer hanno arrestato un italiano di 21 anni, pluripregiudicato, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, divisi in 5 panetti contenenti 40 dosi pronte per lo spaccio, nascosti all’interno del doppio paio di slip che indossava. Sempre a Palermo, gli agenti hanno sanzionato amministrativamente un italiano di 27 anni, sorpreso a praticare accattonaggio che disturbava i viaggiatori. Pertanto, nei confronti del giovane è stato emesso anche un ordine di allontanamento immediato dalla stazione.

A Trapani gli uomini della Polfer, impegnati in un servizio di controllo lungo la linea ferroviaria, hanno sequestrato un’autovettura perché risultata essere già sottoposta a fermo amministrativo; al conducente è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.

Gli agenti del Compartimento Polfer di Palermo hanno partecipato, nella giornata di ieri, all’appuntamento conclusivo dell’iniziativa denominata “Domenica Favorita”. Nello stand allestito nel piazzale antistante la Palazzina Cinese, gli operatori hanno illustrato, ai numerosi cittadini intervenuti, i mezzi e la tipologia di lavoro svolta quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria. Attraverso il gioco, ai bambini e ai ragazzi che hanno affollato lo stand, sono state spiegate le principali regole per muoversi in sicurezza in ambito ferroviario.