Sicilia, Barbara Floridia: “nella Legge di Bilancio 2022 previsti 30 milioni in più nel fondo per trasporto studenti disabili”

2 Novembre 2021 12:33

Nella Legge di Bilancio 2022 previsti 30 milioni in più per il fondo destinato al trasporto di studenti disabili per le Regioni a statuto speciale, Sardegna e Sicilia

“Nella Legge di Bilancio 2022 sarà previsto un incremento di 30 milioni il fondo destinato al trasporto di studenti disabili che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e secondaria di 1° grado e che saranno destinati ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia. Risorse importanti, che garantiranno agli studenti disabili privi di autonomia di raggiungere senza difficoltà la sede scolastica e partecipare regolarmente alle lezioni. E’ importante sottolineare che questo non è servizio socio – assistenziale, perché stiamo parlando di un diritto fondamentale che mira alla tutela dei nostri ragazzi disabili e al loro diritto allo studio, attuando anche così una piena integrazione scolastica. Proprio per questo è doveroso tenere sempre alta l’attenzione verso gli studenti con disabilità e sui servizi a cui hanno diritto“, così in una nota la sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia, secondo quanto riportato dall’Agenzia Dire.