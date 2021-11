Trapani, 800 migranti a bordo della Sea Eye 4: altri 308 sulla Ocean Viking a Sud di Lampedusa

7 Novembre 2021 12:09

La nave Sea Eye 4 con a bordo 800 migranti pronta ad attraccare al porto di Trapani: in attesa, a Sud di Lampedusa, anche la Ocean Viking con 308 anime a bordo

Nelle prossime ore sbarcheranno in Sicilia oltre 1000 migranti. Due le navi in attesa di ottenere l’autorizzazione ad attraccare in due differenti porti siciliani. La prima è la Sea Eye che trasporta ben 800 migranti. La nave della ong tedesca attraccherà nel pomeriggio al porto di Trapani dopo che dal Viminale sarà arrivato il via libera con annessa disposizione alla messa in moto della macchina organizzativa per quanto riguarda soccorso e quarantena. Anche la Ocean Viking della ong Sos Mediterranèe, con 314 migranti a bordo, aspetta una comunicazione mentre si trova a sud di Lampedusa.