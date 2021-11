Sicilia: è emergenza migranti. Circa 400 persone salvate dai soccorritori nel mare in tempesta [VIDEO]

10 Novembre 2021 14:02

Soccorso la scorsa notte un peschereccio insabbiatosi nelle acque antistanti il porto di Pozzallo con a bordo 396 migranti. Le immagini

E’ caos migranti in Sicilia: è stato soccorso la scorsa notte un peschereccio insabbiatosi nelle acque antistanti il porto di Pozzallo, con a bordo 396 migranti. Le condizioni meteomarine critiche ed in peggioramento, e il basso fondale hanno reso assai complesse le operazioni di soccorso con la motovedetta CP325 della Guardia Costiera di Pozzallo e con altri mezzi minori che, a più riprese, hanno dapprima imbarcato i migranti, per poi trasbordarli su due rimorchiatori portuali coinvolti nelle attività. Le operazioni hanno contato anche sul supporto di un velivolo ATR42 “Manta” della Guardia Costiera di Catania che ha fornito indicazioni aeree, oltreché sul contributo di una motovedetta della Guardia di Finanza.

Migranti, il sindaco Di Pozzallo: “problema urgente, governo e Ue lo affrontino”

“Anche questa volta tutto è andato al meglio grazie ai soccorsi e all’impegno della prefettura e del ministero dell’Interno, ma non si può continuare così: governo e Unione europea devono mettere il problema dell’immigrazione al primo posto della loro agenda”. A parlare con la Dire è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, dopo la notte trascorsa al porto della cittadina ragusana dove un peschereccio con 396 migranti a bordo si è incagliato poco prima di approdare. “Qualcuno continua a non comprendere che bisogna affrontare al più presto questo fenomeno – aggiunge Ammatuna -. Governo italiano e Unione europea affrontino il problema al più presto. Il premier Draghi, persona di grande autorevolezza, non può dimenticare questo nodo – conclude Ammatuna -. Vedo che L’unione europea si è mossa per quanto accaduto sul confine tra Polonia e Bielorussia: bene così, ma mi fa rabbia constatare che qui c’è un fenomeno ancora più grave e che non viene affrontato”.