Calcio a 5, una combattiva Siac Messina cede il passo alla capolista Agriplus Acireale

8 Novembre 2021 10:55

La Siac Messina non può nulla contro la capolista Acireale nel recupero della 4^ giornata del campionato di serie B di calcio a 5

La Siac Messina ha perso per 3-1 contro la capolista Agriplus Acireale il recupero della 4ª giornata del campionato di Serie B di calcio a 5. Al “PalaMili”, si è assistito ad una partita combattuta, che ha visto i padroni di casa fallire diverse ghiotte opportunità, che avrebbero potuto cambiarne l’epilogo.

Botta e risposta ad inizio gara: al vantaggio biancazzurro siglato da Samuele Limblici, gli ospiti rispondono con l’immediato pareggio di Fichera. Al 7’ il tiro di Musumeci varca la linea sul tentativo di salvataggio di Antonio Colavita (1-2). Un minuto dopo, lo stesso Colavita si vede negato il gol dall’ottima uscita del portiere. Sul ribaltamento di fronte, Finocchiaro cala il tris, cogliendo sbilanciato il quintetto avversario. Da segnalare nel bilancio del primo tempo, i due pali colpiti dagli acesi ed alcune insidiose conclusioni dei peloritani.

Nella ripresa, la Siac pigia il piede sull’acceleratore e colleziona occasioni non finalizzate. L’estremo difensore dell’Acireale si supera sui tiri di Colavita e Antonino Boccaccio. Al 10’ Claudio Esposito calcia incredibilmente alto in scivolata da posizione ravvicinata, imitato poi dal compagno Salvatore Capillo, che, in un’azione con il “quinto di movimento”, indirizza la sfera a lato a pochi centimetri dalla porta. Nel finale, esce infortunato Nino Giuffrida e viene espulso Davide La Valle per proteste dopo un fallo evidente ai danni di Boccaccio non fischiato dalla coppia arbitrale.

Risultati recuperi 4^ giornata Serie B (girone H): Mascalucia C5-Meriense 7-1; Siac Messina-Agriplus Acireale 1-3.

Classifica: Ecosistem Lamezia, Città di Palermo e Agriplus Acireale 10; Mascalucia 9; Casali del Manco e Monreale 7; Futsal Canicattì e Pgs Luce Messina 6; Mortellito 4; Soccer Montalto, Siac Messina e Meriense 0.