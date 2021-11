Serie D, i risultati del girone I e la nuova classifica: Fc Messina e San Luca sconfitte, tonfo Cittanovese

14 Novembre 2021 17:05

Risultati dell’11ª giornata del girone I di Serie D e nuova classifica: il programma completo

Stop in casa del Real Aversa per l’Fc Messina, che resta impantanato in zona retrocessione. L’11ª giornata del girone I di Serie D sorride poco alle compagini dello Stretto. Il San Luca, dopo l’esonero di Ignoffo, ne prende 4 ad Acireale, così come la Cittanovese, che – rimasta in 9 uomini – subisce il poker interno per mano del Licata. Tutti i risultati e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 11ª GIORNATA

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 14:30

Acireale-San Luca 4-2

Cavese-Portici 1906 1-0

Cittanovese-Licata 1-4

Paternò-Lamezia Terme 0-2

Real Aversa-FC Messina 2-1

Rende-Castrovillari 1-0

Santa Maria Cilento-Troina 2-1

Trapani-Biancavilla 2-2

S. Agata-Gelbison 1-2

Sancataldese-Giarre 1-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 29 LAMEZIA TERME 25 CAVESE 24 ACIREALE 22 REAL AVERSA 21 SANTA MARIA CILENTO 20 PATERNÒ 18 CITTANOVESE 18 SANT’AGATA 17 LICATA 16 PORTICI 14 SAN LUCA 13 TRAPANI 12 RENDE 11 FC MESSINA 8 CASTROVILLARI 7 SANCASTALDESE 6 GIARRE 5 BIANCAVILLA 5 TROINA 1 (penalizzazione iniziale di -6)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (12ª GIORNATA)

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 14.30