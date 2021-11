Serie C, il Catanzaro allontana la vetta: il Bari vince ancora, tallona il Palermo. La nuova classifica dopo la 15ª giornata

21 Novembre 2021 21:16

Risultati e classifica del girone C di Serie C dopo la 15ª giornata

Si è conclusa la 15ª giornata del girone C di Serie C. E’ sempre il Bari a comandare: i galletti vincono il quasi testa-coda ad Andria e vanno a 33. Tallona solo il Palermo dopo il tris alla Paganese di ieri. Perde ancora terreno il Catanzaro, che non va oltre il pari interno contro la Juve Stabia, mentre il Catania perde a Taranto. Continua a sorprendere la Turris, che sbanca anche Francavilla ed è terza. I risultati di giornata e la classifica.

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 14:30

Latina-ACR Messina 1-0

Palermo-Paganese 3-0

Vibonese-Monterosi Tuscia 0-0

ore 17:30

Avellino-Picerno 1-1

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 14:30

Catanzaro-Juve Stabia 1-1

Taranto-Catania 3-2

Virtus Francavilla-Turris 1-2

ore 17:30

Campobasso-Foggia 1-1

Fidelis Andria-Bari 0-3

Potenza-Monopoli 0-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 33 PALERMO 29 TURRIS 28 MONOPOLI 27 CATANZARO 24 AVELLINO 24 VIRTUS FRANCAVILLA 23 TARANTO 23 FOGGIA 21 (-4) CATANIA 19 JUVE STABIA 19 PAGANESE 17 LATINA 17 PICERNO 17 CAMPOBASSO 17 MONTEROSI TUSCIA 15 POTENZA 14 ACR MESSINA 12 FIDELIS ANDRIA 12 VIBONESE 10

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (16ª GIORNATA)

SABATO 27 NOVEMBRE

ore 14:30

Catania-Potenza

ore 17:30

Bari-Latina

Campobasso-Virtus Francavilla

ore 21:00

Monopoli-Paganese

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 14:30

Acr Messina-Fidelis Andria

Foggia-Vibonese

Monterosi Tuscia-Catanzaro

Picerno-Palermo

Turris-Avellino

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

ore 21:00