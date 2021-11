Serie B: la Reggina esce dalla zona playoff, la nuova classifica e i risultati aggiornati

30 Novembre 2021 22:47

I risultati della 15ª giornata e la classifica di Serie B aggiornata dopo la gara persa dalla Reggina con l’Ascoli

Terza sconfitta consecutiva per la Reggina, fischia il popolo amaranto. Non è mancata la reazione dopo le sconfitte contro Cremonese e Benevento, ma anche questa sera con l’Ascoli i ragazzi di Aglietti sono usciti dal campo con un nulla di fatto. Una sconfitta che costa cara dal punto di vista della graduatoria perché anche Monza e Benevento hanno vinto, allontanando la Reggina dalla zona playoff. In serata pesante delusione per il Cosenza, che perde 4-1. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 15ª GIORNATA

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

ore 20:30

Ternana-Crotone 1-0

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:00

Cremonese-Frosinone 1-1

Pisa-Perugia 1-1

ore 20:30

L.R. Vicenza-Benevento 2-3

Monza-Cosenza 4-1

Pordenone-Alessandria 2-0

Reggina-Ascoli 1-2

Spal-Lecce 1-3

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE

ore 18.00

Parma-Brescia

ore 20.30

Cittadella-Como

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 29 Lecce 28 Brescia 27 Benevento 25 Monza 25 Ascoli 25 Frosinone 24 Cremonese 23 Perugia 22 Reggina 22 Ternana 21 Cittadella 21 Como 20 Parma 18 Spal 17 Cosenza 15 Alessandria 14 Crotone 8 Vicenza 7 Pordenone 7

PROSSIMO TURNO (16ª GIORNATA)

VENERDI’ 3 DICEMBRE

ore 20:30

Perugia-Vicenza

SABATO 4 DICEMBRE

ore 14:00

Benevento-Pordenone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Spal

Frosinone-Ternana

ore 16:15

Lecce-Reggina

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Parma

Como-Pisa

ore 16:15

Brescia-Monza

ore 20:30