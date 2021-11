Serie B, i risultati del sabato e la nuova classifica: il Brescia scavalca la Reggina, tonfo Benevento contro il Frosinone

6 Novembre 2021 20:29

I risultati delle partite del sabato della 12ª giornata di Serie B e la nuova classifica

Dopo il colpo della Reggina nel derby di ieri sera, questo pomeriggio si sono giocate altre gare della 12ª di Serie B. Il Brescia sbroglia nel finale la matassa Pordenone, scavalca gli amaranto e vola in vetta in attesa del Pisa impegnato domani a Cittadella. La vera sorpresa è il rotondo 1-4 del Frosinone a Benevento, che paga a caro prezzo il rosso a Glik dopo 25 minuti. Ciociari a 21, i giallorossi di Caserta restano invece a 19. Anche un travolgente Como si fa vedere in zona playoff dopo il 4-1 al Perugia maturato nella prima mezz’ora, mentre l’Ascoli si rifà vivo battendo un Vicenza sempre più disperato. Pari tra Cremonese e Spal. Il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 12ª GIORNATA

VENERDI’ 5 NOVEMBRE

ore 20:30

Cosenza-Reggina 0-1

SABATO 6 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Ternana 0-2

Ascoli-Vicenza 2-1

Como-Perugia 4-1

Cremonese-Spal 1-1

ore 16:15

Brescia-Pordenone 1-0

ore 18:30

Benevento-Frosinone 1-4

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ore 14:00

Lecce-Parma

ore 16:15

Crotone-Monza

ore 20:30

Cittadella-Pisa

CLASSIFICA SERIE B