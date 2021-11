Serie B, lunedì horror per le calabresi: si fermano Reggina, Cosenza e Crotone, la classifica aggiornata e il prossimo turno

1 Novembre 2021 17:11

I risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno al termine delle partite dell’11ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022

Halloween non è finito per le squadre calabresi. Anche oggi è stato un turno di Serie B da incubo. Reggina, Cosenza e Crotone hanno perso contro le rispettive squadre e non riescono a collezionare punti per muovere la classifica. Gli amaranto perdono due posizioni a causa delle vittorie di Brescia e Lecce, mentre gli squali non sembrano in grado di uscire dalla sabbie mobili nonostante il cambio in panchina. Vittorie esterne per Perugia e Como. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 11ª GIORNATA

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE

ore 12:30

Benevento-Brescia 0-1

ore 15:00

Frosinone-Crotone 2-1

Lecce-Cosenza 3-1

Monza-Alessandria 1-0

Reggina-Cittadella 0-1

Spal-Perugia 1-2

Ternana-Como 1-2

ore 18:00

Parma-Vicenza

Pisa-Ascoli

Pordenone-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 21 Brescia 21 Lecce 20 Benevento 19 Reggina 19 Frosinone 18 Cremonese 17 Perugia 17 Monza 17 Como 16 Cittadella 16 Ascoli 14 Cosenza 15 Spal 13 Parma 13 Ternana 13 Alessandria 8 Crotone 7 Vicenza 4 Pordenone 2

PROSSIMO TURNO SERIE B (12ª GIORNATA)

VENERDI’ 5 NOVEMBRE

ore 20:30

Cosenza-Reggina

SABATO 6 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Ternana

Ascoli-Vicenza

Como-Perugia

Cremonese-Spal

ore 16:15

Brescia-Pordenone

ore 18:30

Benevento-Frosinone

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ore 14:00

Lecce-Parma

ore 16:15

Crotone-Monza

ore 20:30