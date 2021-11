Reggina, il successo nel derby vale il primo posto: gli amaranto sulle ali dell’entusiasmo in attesa delle avversarie, la classifica aggiornata

5 Novembre 2021 22:38

Come cambia la classifica dopo la vittoria della Reggina sul Cosenza, nell’anticipo della 12ª giornata

La Reggina batte il Cosenza e adesso guarda tutte dall’alto del primo posto in classifica. E’ terminato 0-1 il derby al San Vito-Marulla, gli amaranto compiono il blitz e fanno esplodere il settore ospiti. Nulla da fare per i silani che interrompono la striscia vincente casalinga di quattro vittorie e un pareggio. Esulta invece il popolo reggino, che per una notte sorriderà vedendo la graduatoria. C’è da aspettare ovviamente i risultati di domani e domenica, ma intanto c’è un’intera città che sogna e vola sulle ali dell’entusiasmo. Di seguito la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 12ª GIORNATA

VENERDI’ 5 NOVEMBRE

ore 20:30

Cosenza-Reggina 0-1

SABATO 6 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Ternana

Ascoli-Vicenza

Como-Perugia

Cremonese-Spal

ore 16:15

Brescia-Pordenone

ore 18:30

Benevento-Frosinone

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ore 14:00

Lecce-Parma

ore 16:15

Crotone-Monza

ore 20:30

Cittadella-Pisa

CLASSIFICA SERIE B