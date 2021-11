Serie B: la Reggina resta in piena zona playoff, per il Cosenza un punto che dà coraggio. La classifica aggiornata e il prossimo turno

21 Novembre 2021 16:09

La classifica di Serie B aggiornata dopo le gare Parma-Cosenza e Reggina-Cremonese, valide per la 13ª giornata

Destino inverso nel pomeriggio per le due squadre calabresi. Mentre il Cosenza è riuscito a pareggiare contro il Parma dopo lo svantaggio del primo tempo, la Reggina al contrario ha subito la rimonta della Cremonese ed è caduta in casa per 1-2. Di seguito la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 13ª GIORNATA

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 14:00

Frosinone-Lecce 0-0

Pordenone-Ascoli 0-1

Spal-Alessandria 2-3

Ternana-Cittadella 1-1

ore 16:15

Perugia-Crotone 2-0

ore 18:30

L.R. Vicenza-Brescia 2-3

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 14:00

Parma-Cosenza 1-1

Reggina-Cremonese 1-2

ore 16:15

Monza-Como

ore 20:30

Pisa-Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27 Lecce 24 Pisa 22 Reggina 22 Cremonese 22 Frosinone 22 Ascoli 21 Cittadella 20 Perugia 20 Benevento 19 Como 19 Monza 18 Ternana 17 Parma 17 Cosenza 15 Spal 14 Alessandria 11 Crotone 8 Vicenza 4 Pordenone 3

PROSSIMO TURNO SERIE B (14ª GIORNATA)

VENERDI’ 26 NOVEMBRE

ore 18:00

Crotone-L.R. Vicenza

ore 20:30

Lecce-Ternana

SABATO 27 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Cremonese

Ascoli-Monza

Benevento-Reggina

Cosenza-Spal

Frosinone-Pordenone

ore 16:15

Brescia-Pisa

ore 18:30

Perugia-Cittadella

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 20:30