Serie B: perde la Reggina, ma piange con un occhio. Flop casalingo per il Cosenza, la classifica aggiornata

27 Novembre 2021 16:02

Serie B, come cambia la classifica dopo le sfide valide per la 14ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022

Pomeriggio amaro per le squadre calabresi. La Reggina cade rovinosamente in casa del Benevento, è 4-0 il risultato finale. Una partita senza storia sin dall’inizio, anche se visti i risultati degli altri campi si potrebbe anche non fare un dramma. Sicuramente il risultato è pesante, su questo il tecnico dovrà lavorare in settimana. Se non sorridono gli amaranto, lo stesso si può dire del Cosenza che di fronte ai propri tifosi perde 0-1 contro la Spal. Di seguito i risultati della 14ª giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 14ª GIORNATA

VENERDI’ 26 NOVEMBRE

ore 18:00

Crotone-L.R. Vicenza 0-1

ore 20:30

Lecce-Ternana 3-3

SABATO 27 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Cremonese 1-0

Ascoli-Monza 1-1

Benevento-Reggina 4-0

Cosenza-Spal 0-1

Frosinone-Pordenone 2-2

ore 16:15

Brescia-Pisa

ore 18:30

Perugia-Cittadella

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 20:30

Como-Parma

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27 Pisa 25 Lecce 25 Frosinone 23 Benevento 22 Cremonese 22 Ascoli 22 Monza 22 Reggina 22 Cittadella 20 Perugia 20 Como 19 Ternana 18 Spal 17 Parma 17 Cosenza 15 Alessandria 14 Crotone 8 Vicenza 7 Pordenone 4

PROSSIMO TURNO (15ª GIORNATA)

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

ore 20:30

Ternana-Crotone

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:00

Cremonese-Frosinone

Pisa-Perugia

ore 20:30